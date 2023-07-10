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Двоих мужчин оштрафовали за «украинские лозунги» на концерте Арбениной

Двоих мужчин оштрафовали за «националистические украинские лозунги» на концерте Арбениной
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. двоих мужчин, которые выкрикивали «националистические украинские лозунги» на концерте певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», сообщается в телеграм-канале московских судов.

Концерт прошел вечером 8 июля на стадионе «Открытие банк Арена» в Москве. Суд пришел к выводу, что А.Е. Серебрянский и Е.Е. Шведов совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии). Физлица по этой статье могут получить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, мужчины выкрикивали лозунги, когда Арбениной дарили цветы. Певица, услышав выкрики, назвала провокации неприемлемыми. Сами мужчины, как утверждает канал, позже сказали, что не помнят, зачем выкрикивали лозунги.

Группа «Ночные снайперы» и Арбенина дали концерт на стадионе «Открытие банк Арена» в Москве 8 июля по случаю 30-летия коллектива. Концерт состоялся, хотя концерты певицы ранее отменили в разных российских городах. В частности, выступления «Ночных снайперов» и Арбениной не состоялись в Казани, Тольятти, Пятигорске, Ульяновске и Чебоксарах.

В апреле прошлого года Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» в разных городах России отменили. Артистка не раз говорила, что не собирается уезжать из страны.

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Теги
Диана Арбенина лозунги Украина штраф концерты
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