На борту самолета из Москвы в Ереван умерла пассажирка
На борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, умерла пассажирка. Об этом сообщают «Новости-Армения» со ссылкой на МВД республики.
Умершую звали Амалия П., 1963 года рождения. Во время ночного рейса состояние женщины ухудшилось, после чего «была зафиксирована ее биологическая смерть». Следов насилия на теле умершей не нашли, ведется расследование.
В Ереван из Москвы 10 июля прибыли рейсы «Аэрофлота», Red Wings, Armenian Airlines, Fly One, Shirak Avia и Fly Arna. РБК отправил запросы в авиакомпании.
Ранее, 1 июня, пассажирка 1977 года рождения умерла на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Челябинск. Это произошло за 25 минут до посадки.
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