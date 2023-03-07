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Автобус правительства Армении попал в ДТП в Ереване
Автобус с сотрудниками правительства Армении попал в ДТП в Ереване
В Ереване столкнулись автобус правительства Армении и легковая машина, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на МВД и кабмин.
В Минздраве Армении заявили, что в ДТП пострадали 14 человек. Их госпитализировали. Одного из пострадавших уже выписали, состояние еще троих оценивается как тяжелое.
По данным портала Shamshyan, все пассажиры автобуса — сотрудники правительства.
По факту аварии возбудили уголовное дело, пишет Shamshyan. На место происшествия приехали спасатели.