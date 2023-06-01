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На борту самолета Сочи — Челябинск умерла пассажирка

На борту самолета Сочи — Челябинск умерла пассажирка, СК проводит проверку
Фото: CMSUTSKR / Telegram
Фото: CMSUTSKR / Telegram

В Челябинске выясняют обстоятельства смерти пассажирки следовавшего из Сочи самолета, проводится доследственная проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 31 мая. Около 15:30 на борту самолета Сочи — Челябинск «скоропостижно скончалась» пассажирка 1977 года рождения. Причины смерти не указаны.

«Следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий направленных на установлении всех обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз», — говорится в сообщении.

Также проверку проводит Свердловская транспортная прокуратура. Ведомство уточнило, что умерла пассажирка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». «Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании», — сказано в телеграм-канале ведомства.

РБК обратился за комментарием в авиакомпанию.

Как писал портал E1.ru со ссылкой на «Уральские авиалинии», женщина умерла за 25 минут до посадки самолета в Челябинске.

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Теги
самолет Челябинск Сочи прокуратура Следственный комитет новости
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