В курском селе снарядом разрушило дом

Старовойт: снаряд ВСУ попал в жилой дом в курском селе, взорвался газовый баллон

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ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области, там разрушен дом, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен», — уточнил он.

Всего в населенном пункте из-за обстрела произошло три взрыва. Люди не пострадали.

С начала военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы. Последний раз Старовойт сообщал об атаке утром: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе, было зафиксировано 12 прилетов. Была повреждена школа.