В курском селе снарядом разрушило дом
ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области, там разрушен дом, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен», — уточнил он.
Всего в населенном пункте из-за обстрела произошло три взрыва. Люди не пострадали.
С начала военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы. Последний раз Старовойт сообщал об атаке утром: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе, было зафиксировано 12 прилетов. Была повреждена школа.