В Брянской области детский сад получил повреждения при обстреле

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После обстрела со стороны ВСУ села Куршановичи Климовского района Брянской области повреждения получили два жилых дома, а также здания детского сада, магазина и почты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

9 июля Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты. Упавшие обломки одной из них разрушили пилораму в поселке Бытошь. Пострадавших не было.

В Брянской области действует режим среднего реагирования, предусматривающий особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта. Приграничные регионы России, в том числе и Брянская область, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.