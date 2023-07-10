В Брянской области детский сад получил повреждения при обстреле
После обстрела со стороны ВСУ села Куршановичи Климовского района Брянской области повреждения получили два жилых дома, а также здания детского сада, магазина и почты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия.
9 июля Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты. Упавшие обломки одной из них разрушили пилораму в поселке Бытошь. Пострадавших не было.
В Брянской области действует режим среднего реагирования, предусматривающий особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта. Приграничные регионы России, в том числе и Брянская область, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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