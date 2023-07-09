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ЦИК признала выборы президента Узбекистана состоявшимися

ЦИК: на выборах президента Узбекистана проголосовали 33,5% избирателей
Экраны в пресс-центре Центральной избирательной комиссии во время досрочных выборов президента Узбекистана
Экраны в пресс-центре Центральной избирательной комиссии во время досрочных выборов президента Узбекистана (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

За первые три часа голосования на досрочных выборах президента Узбекистана в нем приняли участие 33,5% избирателей. Об этом сообщает ЦИК страны.

К 11 часам на досрочных выборах президента Узбекистана проголосовали 6,463 млн человек, или 33,54% зарегистрированных избирателей.

Согласно узбекскому законодательству, выборы в стране признаются состоявшимися, если на них проголосовали более 33% избирателей.

Самая высокая явка зафиксирована в Андижанской области — 39,37%. Самая низкая — в Ташкенте и Ташкентской области (26,27% и 2,8% соответственно).

Досрочные выборы президента проводят в стране после того, как 30 апреля в стране прошел референдум о поправках к Конституции. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, но норма, согласно которой глава государства не может занимать этот пост более двух сроков подряд, в Конституции осталась.

За пост президента борются четыре кандидата: действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, кандидат от Народно-демократической партии, бывший министр образования Улугбек Иноятов, от Экологической партии — Абдушукур Хамзаев, от Социал-демократической партии «Адолат» участвует зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова.

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Из-за конституционной реформы прежние сроки действующего президента обнулились, и в случае переизбрания Мирзиёев будет находиться у власти минимум до 2030 года, а если пойдет и на следующие выборы, то и до 2037 года.

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Теги
Узбекистан выборы президента голосование Шавкат Мирзиёев
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