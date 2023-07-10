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Мирзиёев победил на досрочных выборах президента Узбекистана

Президент Узбекистана Мирзиёев побеждает на досрочных выборах с 87,05% голосов
Президент Узбекистана Мирзиёев набрал 87,05% с явкой 79,8%, таким образом он побеждает на досрочных выборах главы государства. Выбры прошли после изменения Конституции и «обнуления» сроков Мирзиёев
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% голосов на досрочных выборах главы государства и, по предварительным результатам, одерживает победу. Об этом заявил глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев на пресс-конференции (трансляцию ведет «O'zbekiston 24»).

Согласно данным ЦИК, на втором месте оказался кандидат от социал-демократической партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова (4,43%), на третьем — председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов (4,02%), на четвертом — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).

Итоговая явка составила 79,8% — проголосовали 15,6 млн избирателей. На прошлых выборах Мирзиёев набрав 80,31% голосов, при явке 80,04%.

Досрочные выборы президента проводят в Узбекистане после того, как 30 апреля в стране прошел референдум о поправках к Конституции. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, при этом глава государства не может занимать пост более двух сроков подряд.

На этом фоне прежние сроки действующего президента обнулились. В случае переизбрания Мирзиёев будет находиться у власти до 2030 года, а если он примет участие в следующих выборах, то до 2037 года.

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Конституцию Узбекистана обновили на 65%. В первую очередь изменения коснулись социальных вопросов (образование, равноправие полов, запрет на принудительный детский труд, ответственность за вмешательство в работу СМИ). Согласно обновленной Конституции, «реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс».

Мирзиёев стал президентом Узбекистана в декабре 2016 года. Он пришел на смену умершему первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. В 2021 году он переизбрался на пост президента.

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