В Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м
В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелось производственно-складское здание, площадь пожара достигла 3,5 тыс. кв. м, сообщило МЧС.
Из горящего здания эвакуировали семь человек. В тушении пожара задействованы 110 человек и 27 единиц техники, группировка наращивается.
8 июля в городе Волжский Волгоградской области пожар произошел на территории производственного здания, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, сообщали в МЧС. В местной администрации говорили, что горит мебельный цех на улице Портовой.
В тушении пожара участвовали более 30 человек и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
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