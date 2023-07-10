МЧС: в Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м, эвакуировано семь человек

В Петербурге загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м

В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелось производственно-складское здание, площадь пожара достигла 3,5 тыс. кв. м, сообщило МЧС.

Из горящего здания эвакуировали семь человек. В тушении пожара задействованы 110 человек и 27 единиц техники, группировка наращивается.

8 июля в городе Волжский Волгоградской области пожар произошел на территории производственного здания, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, сообщали в МЧС. В местной администрации говорили, что горит мебельный цех на улице Портовой.

В тушении пожара участвовали более 30 человек и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.