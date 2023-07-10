На иностранца составили протокол за попытку вывезти из России в Китай тульский самовар

На китайца составили протокол за попытку вывезти из России самовар

На гражданина Китая составили административный протокол за попытку вывезти из Приморья тульский самовар XIX века без разрешительных документов, сообщило Дальневосточное таможенное управление.

Самовар обнаружили таможенники во время осмотра пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай. Эксперты установили, что это жаровой дровяной самовар производства тульской фабрики, изготовленный в конце XIX века.

Как пояснила начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни Наталья Дикова, жаровые самовары, произведенные до 1900 года, относятся к культурным ценностям. Для вывоза таких предметов за границу необходимо получить разрешение в Министерстве культуры.

Иностранец не внес товар в пассажирскую таможенную декларацию и не предоставил соответствующее разрешение. Самовар изъяли, а на гражданина КНР составили административный протокол по статье о недекларировании товаров (по ч.1 ст. 16.2 КоАП). Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по статье о несоблюдении ограничений на вывоз товаров (ст.16.3 КоАП). Китайцу грозит штраф до двукратного размера стоимости предмета с конфискацией.

В апреле российские таможенники в Уссурийске задержали гражданина Китая, который пытался ввезти в Россию около 1200 плюшевых игрушек Чебурашка. Владелец груза пояснил, что вез мешки для друга, который планировал торговать игрушками на рынке.

В Федеральной таможенной службе отметили, что права на мультипликационного героя Чебурашка принадлежат «Союзмультфильму», который потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. Партию Чебурашек изъяли.