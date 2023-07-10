В Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в очередном перекрытии газа

Азербайджан перекрыл газопровод, подающий топливо из Армении в Нагорный Карабах, всего через сутки после того, как газоснабжение региона было восстановлено после полугодового перерыва. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на ЗАО «Арцахгаз».

Как заявили в компании, «некоторое время назад давление газа в единственном газопроводе Армения — Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) начало падать, а это означает, что азербайджанская сторона закрыла вентиль на газопроводе». Из-за этого «Арцахгаз» начал поставлять накопленный на трубопроводе газ только на АЗС, работа по восстановлению газоснабжения остальных потребителей, которая началась накануне, прекращена.

Газопровод в Нагорный Карабах идет из Армении, но через город Шушу, который контролирует Азербайджан. В марте прошлого года на этом участке произошел взрыв. Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказывал, что власти Азербайджана под разными предлогами не разрешали провести ремонт газопровода, и в итоге починил его сами, но «во время этих работ на газопроводе был установлен вентиль».

С того момента в Нагорном Карабахе начались регулярные перебои с газоснабжением. Поставки газа в очередной раз были перекрыты 22 марта, их восстановили 8 июля, пишет Armenpress. «За 210 дней блокады Арцаха подача электроэнергии из Армении в Арцах была прервана на 181 день, а подача газа в общей сложности на 143 дня», — отмечает Общественное радио Армении.