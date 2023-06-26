В Приморье нашли тело третьего утонувшего в реке ребенка

Спасатели в нашли тело третьего ребенка, который накануне вместе с двумя другими утонул в реке в Приморском крае, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Вечером 24 июня четверо детей в возрасте до 12 лет пошли купаться на реку Арсеньевка. Один из них начал тонуть и позвал друзей, которых в попытке помочь унесло течением. Он смог зацепиться за корягу и вылез на берег, после чего позвонил матери и рассказал о случившемся. Остальные дети утонули, двух из них нашли днем 25 июня.

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