В Иркутске обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки

СК: в реке в Иркутске обнаружили тело пропавшей месяц назад полуторагодовалой девочки

Фото: СК РФ

В реке Ушаковка в Иркутске обнаружено тело пропавшей полуторагодовалой девочки, сообщает управление Следственного комитета по региону.

Девочка пропала месяца назад. По версии следствия, 9 июня несколько человек отдыхали на берегу реки и распивали спиртные напитки, а находившиеся с ними дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент родители полуторагодовалой девочки обнаружили, что она исчезла. Следствие не исключало, что ребенок утонул, в течение месяца велись его поиски.

СК завел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ, максимальное лишения свободы — два года).

Сейчас на месте обнаружения тела ребенка работают следователи, криминалисты и сотрудники МЧС. «После осмотра тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.