Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Летевший из Москвы в Грозный самолет сел в Астрахани, потому что одному из пассажиров стало плохо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

По данным телеграм-канала AVIAINCIDENT, командир вылетевшего из аэропорта Внуково воздушного судна доложил о больном пассажире на борту около 11:48 мск. Он решил экстренно сесть в Астрахани и запросил реанимацию по прибытии. В 12:20 самолет благополучно сел.

Согласно информации на онлайн-табло Внуково, вылетевший в Грозный борт ЮТ 399 в 12:49 совершил посадку (где — не уточняется). В чеченскую столицу он должен был прилететь в 13:30. На табло аэропорта Грозного статус рейса — «Вылетел».