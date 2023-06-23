Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Скандальный художник и трансляция смыслов: зачем бизнесу современный арт РБК Стиль и СберПервый, 15:43
В Австралии заявили о захватившем участок под новое посольство дипломате Политика, 15:40
Эксперт назвала смерть пассажиров «Титана» быстрой и безболезненной Общество, 15:38
В России на 20 лет продлили срок службы самолетов АН-148 Технологии и медиа, 15:37
Расторгший контракт со «Спартаком» польский футболист перешел в «Рубин» Спорт, 15:28
МИД объявил об ответе России на 11-й пакет санкций ЕС Политика, 15:23
Подоляк и Кулеба назвали препятствие для контрнаступления ВСУ Политика, 15:23
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как найти работу после увольнения: советы сотрудников Google и Amazon Pro, 15:20
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 15:20
В сборной России по боксу отказались выступать на Олимпиаде без флага Спорт, 15:04
Проверь свой бренд: как узнать, в чем марка уже проигрывает конкурентам Pro, 14:57
Как популярные паблики становятся успешными бизнес-проектами РБК и ВКонтакте, 14:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:54
Подросток в Омске погиб при попытке самостоятельно починить компьютер Общество, 14:54
Общество ,  
0 

Самолет Москва — Грозный сел в Астрахани из-за больного пассажира

Utair: летевший в Грозный самолет сел в Астрахани из-за пассажира, которому стало плохо
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Летевший из Москвы в Грозный самолет сел в Астрахани, потому что одному из пассажиров стало плохо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

По данным телеграм-канала AVIAINCIDENT, командир вылетевшего из аэропорта Внуково воздушного судна доложил о больном пассажире на борту около 11:48 мск. Он решил экстренно сесть в Астрахани и запросил реанимацию по прибытии. В 12:20 самолет благополучно сел.

Согласно информации на онлайн-табло Внуково, вылетевший в Грозный борт ЮТ 399 в 12:49 совершил посадку (где — не уточняется). В чеченскую столицу он должен был прилететь в 13:30. На табло аэропорта Грозного статус рейса — «Вылетел».

Теги
новости Грозный Utair Астрахань Москва самолет экстренная посадка
Материалы по теме
Sukhoi Superjet экстренно сел в Шереметьево после отказа автопилота
Общество
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми
Общество
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter