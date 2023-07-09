Ливни, наводнения и смерчи пришли на курорты Черного моря. Видео

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Сильные дожди обрушились в выходные на города черноморского побережья в России, а также в Абхазии и Турции. Так, в Краснодарском крае в Сочи из-за ливня потоком воды смыло несколько машин, в Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов, напротив пляжа Ривьера заметили смерч. В Сочи и Анапе закрыли пляжи и запретили плавать в море из-за шторма. Также смерч заметили в районе Крымского моста. На полуострове из-за дождя затопило районы Симферополя и Керчи.

Также ливни частично затопили Гагрский район Абхазии и город Пицунда. В некоторых населенных пунктах республики отключили электричество, приостановили движение поездов. В турецких провинциях Коджаэли и Сакарье (на северо-западе страны) дожди привели к наводнениям, в Измитском районе страны возникли перебои с транспортом.