Ливни, наводнения и смерчи пришли на курорты Черного моря. Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 21:58
Эрдоган и Байден договорились о встрече в Вильнюсе Политика, 21:44
Связанные с Усмановым структуры лишились доли в заводе в Ташкенте Бизнес, 21:20
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 21:16
Экс-генсек НАТО допустил принятие Украины в альянс «по частям» Политика, 21:13
«Синара» показала прототип новой отечественной «Ласточки» Общество, 21:01
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 20:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ливни, наводнения и смерчи пришли на курорты Черного моря. Видео Общество, 20:29
Red Bull выиграл 11-й подряд Гран-при и повторил рекорд «Формулы-1» Спорт, 20:07
Медведев рассказал о сценарии удара по ядерным объектам Украины и Европы Политика, 19:56
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 19:53
В Абхазии из-за последствий ливня приостановили движение поездов Общество, 19:39
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента Политика, 19:37
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 19:19
Общество ,  
0 

Ливни, наводнения и смерчи пришли на курорты Черного моря. Видео

Появились кадры затоплений после ливней на курортах Черного моря

Ливни, наводнения и смерчи пришли на курорты Черного моря. Видео
Video

Сильные дожди обрушились в выходные на города черноморского побережья в России, а также в Абхазии и Турции. Так, в Краснодарском крае в Сочи из-за ливня потоком воды смыло несколько машин, в Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов, напротив пляжа Ривьера заметили смерч. В Сочи и Анапе закрыли пляжи и запретили плавать в море из-за шторма. Также смерч заметили в районе Крымского моста. На полуострове из-за дождя затопило районы Симферополя и Керчи.

Также ливни частично затопили Гагрский район Абхазии и город Пицунда. В некоторых населенных пунктах республики отключили электричество, приостановили движение поездов. В турецких провинциях Коджаэли и Сакарье (на северо-западе страны) дожди привели к наводнениям, в Измитском районе страны возникли перебои с транспортом.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
ливни затопления наводнение смерч Черное море Краснодарский край Сочи Анапа Абхазия Турция
Материалы по теме
В Абхазии из-за последствий ливня приостановили движение поездов
Общество
В Краснодаре после сильного дождя затопило дома и дороги. Видео
Общество
Вслед за Сочи сильные ливни частично затопили Гагры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter