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В Анапе закрыли пляжи из-за шторма

Администрация Анапы запретила купаться в море из-за шторма и сильного течения
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Анапы запретили туристам и местным жителям купаться в Черном море 8 июля из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

«Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 года заходить в воду очень опасно», — предупредили в администрации.

Донное течение, или тягун, — это один из видов морских прибрежных течений. Такое течение образуется около берега: две волны образуют обратное течение под прямым углом относительно берега, унося человека от него.

Человеку, попавшему в такое течение, рекомендуется не сопротивляться ему, чтобы не тратить силы. Вместо этого следует поплыть в сторону от течения параллельно берегу, отплыть от течения на расстояние, после чего направиться к суше.

По информации МЧС, 8 июля в Краснодарском крае должны пройти сильный ливень с грозой, градом и усилением ветра до 20–23 м/с. Температура воздуха на побережье Черного моря днем составит плюс 25–30 градусов. Также ведомство предупреждало об опасности появления смерчей на участке от Анапы до Магри.

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