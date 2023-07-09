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Книжный магазин в Петербурге эвакуировали перед лекцией Стрелкова

В Петербурге эвакуировали книжный магазин «Листва» перед лекцией Игоря Стрелкова
Фото: listva_books / Telegram
Фото: listva_books / Telegram

Полиция в Санкт-Петербурге эвакуировала книжный магазин «Листва», где была запланирована лекция экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, посвященная мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, говорится в телеграм-канале заведения.

«В «Листве» снова полиция. В этот раз повод — якобы сообщение о минировании. Всех сотрудников заставили покинуть лавку, ждем кинологов», — отмечается в сообщении.

Как заявили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, эвакуация проведена в связи с получением сообщения о минировании в здании на Литейном проспекте, 33 (по этому адресу расположен книжный магазин «Листва», свидетельствует информация на странице заведения во «ВКонтакте»).

По утверждению коллектива «Листвы», на месте событий находится как минимум пять полицейских машин и два десятка силовиков, включая ОМОН. В телеграм-канале магазина опубликованы фотографии с обстановкой на Литейном проспекте. Движение транспорта там перекрыто, сообщает 78.ru.

Сам Стрелков в своем телеграм-канале тоже сообщил, что в «Листву» прибыли сотрудники правоохранительных органов из-за сообщения о том, что там «обнаружили бомбу».

Лекция Стрелкова в магазине была запланирована на 18:00. Накануне в «Листву» пришли сотрудники полиции и предостерегли заведение от проведения встречи с экс-министром ДНР.

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Полицейские утверждали, что мероприятие не согласовано в установленном законом порядке, говорилось в телеграм-канале книжного магазина. В сообщении заведения также заявлялось, что мероприятие является непубличным и рассчитано на аудиторию менее 50 человек, поэтому его не нужно согласовывать. В «Листве» уточнили РБК, что ничего не подписывали и лекция пройдет «в обычном режиме».

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Игорь Стрелков Евгений Пригожин Санкт-Петербург книжный магазин эвакуация минирование
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