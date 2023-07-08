Минобороны заявило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

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Российские военные отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Атаки отразили подразделения группировки войск «Юг» около населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики (ДНР). Также военные нанесли удары по украинским подразделениям близ Красногоровки, Авдеевки и Веселого и к западу от Клещеевки.

В окрестностях населенного пункта Михайловка на территории региона российские войска уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также военным удалось сбить истребитель Су-27 украинских военно-воздушных сил в районе Новогригоровки, отметили в ведомстве.

Всего в течение суток украинская сторона потеряла до 500 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и гаубицу Д-30, подсчитали в Минобороны.