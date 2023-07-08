Минобороны заявило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
«Зеркало недели» узнало об обысках в Минюсте Украины Политика, 15:18
В Иране публично казнили двух организаторов теракта в Ширазе Общество, 15:14
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 15:11
МИД предупредил о выходе из-под контроля ситуации в Косово Политика, 15:02
Медведев написал про «одержимого умирающего деда» и ядерный Армагеддон Политика, 15:02
Доцент МГУ Лобанов сообщил о попытках «экстренно уволить» из вуза Общество, 14:52
В «Динамо» отметили сохранение интереса к Захаряну от европейских клубов Спорт, 14:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны заявило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении Политика, 14:42
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Глава ЦРУ сравнил угрозы миропорядку со стороны России и Китая Политика, 14:21
Четвертая ракетка России впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона Спорт, 14:08
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 13:54
В Анапе закрыли пляжи из-за шторма Общество, 13:48
Литва перекрыла движение на КПП «Мядининкай» на границе с Белоруссией Политика, 13:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские военные отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Атаки отразили подразделения группировки войск «Юг» около населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики (ДНР). Также военные нанесли удары по украинским подразделениям близ Красногоровки, Авдеевки и Веселого и к западу от Клещеевки.

В окрестностях населенного пункта Михайловка на территории региона российские войска уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также военным удалось сбить истребитель Су-27 украинских военно-воздушных сил в районе Новогригоровки, отметили в ведомстве.

Всего в течение суток украинская сторона потеряла до 500 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и гаубицу Д-30, подсчитали в Минобороны.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
ВСУ Украина Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 16 отраженных атаках на трех направлениях
Политика
В Макеевке и Донецке прозвучали взрывы
Политика
Минобороны сообщило о девяти отраженных на донецком направлении атаках
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter