Российские военные уничтожили на Сватовском направлении танк, бронемашину и два пикапа

В группировке «Юг» сообщили об ударах авиации по объектам украинских сил

Авиация нанесла удары по объектам украинских сил в Авдеевке и Дзержинском, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева.

«Авиация группировки отработала по скоплениям живой силы, военной техники противника на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях», — сказал он. В результате ударов были уничтожены склад боеприпасов и район сосредоточения живой силы 24-ой механизированной бригады ВСУ в Дзержинском, а также склад материально-технического обеспечения 110-ой механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Кроме того, «Юг» отразил попытку ВСУ прорвать оборону на лисичанском направлении. Две атаки были сорваны при поддержке штурмовой авиации в районе населенных пунктов Спорное и Белогоровка, сообщил Астафьев.

Авиация также уничтожила склад боеприпасов на южнодонецком направлении в районе села Шевченко, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По его словам, Восток» при поддержке артиллерии отразил атаку украинских формирований, которые отступили, понеся потери. В результате Огнем гаубичной артиллерии был уничтожен пункт управления беспилотной авиацией в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого.

Воздушно-космические силы России также нанесли удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой начальник пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Помимо этого, российские военные отразили атаку 66-й механизированной бригады украинских войск на сватовском направлении — уничтожены танк, боевая бронированная машина и два пикапа противника, сообщил он.

Накануне Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении. Атаки отразили подразделения группировки войск «Юг» около населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское ДНР. Также военные нанесли удары по украинским подразделениям близ Красногоровки, Авдеевки и Веселого и к западу от Клещеевки.

Недалеко от Михайловки российские войска уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщали в ведомстве.