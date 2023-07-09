Анджей Дуда приехал на Украину с тайным визитом и посетил с Зеленским костел в Луцке

Дуда приехал на Украину с визитом и встретился с Зеленским в костеле

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда прибыли в костел Святых Петра и Павла в Луцке Волынской области на западе Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Визит Дуды на Украину не был анонсирован заранее. В предыдущий раз Дуда приезжал на Украину в конце июня. Тогда вместе с Дудой в Киев приехал и литовский президент Гитанас Науседа.

Служба в костеле была посвящена памяти жертв Волынской резни и Второй мировой войны. В этом году отмечается 80-летие этих событий.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий. В том же году польское Минобороны заявило, что толчок трагедии дала Россия, которая использовала украинских националистов в своих интересах. В российском МИДе это утверждение отвергли.