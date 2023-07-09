WSJ: Польша недавно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24

Недавно Польша передала Украине около десятка вертолетов Ми-24. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным газеты, ранее передача этих боевых вертолетов Киеву не разглашалась. Поставки данного вооружения нацелены на помощь украинскому контрнаступлению, следует из статьи.

В марте вертолеты советского производства уже передавала Украине Северная Македония. Киев получил 12 Ми-24, которые изначально принадлежали самой Украине, однако были переданы Македонии в 2001 году.

Российские власти осуждают любые поставки западного вооружения Украины. В Москве считают, что они приводят лишь к дальнейшей эскалации конфликта.