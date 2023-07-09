Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до рекордно низкого уровня

Рекламные щиты с изображением Кристиана Линднера, Олафа Шольца и Анналены Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Рейтинг правящей в Германии «светофорной» коалиции достиг самого низкого значения с момента ее прихода к власти в ноябре 2021 года. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на социологическую службу Insa.

В «светофорную» коалицию входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия.

Согласно данным опросов, работой правительства недовольны 70%. Деятельностью коалиции удовлетворительны лишь 23% респондентов.

Наиболее довольны работой кабмина сторонники «зеленых» (56%). Среди сторонников партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) удовлетворен только каждый второй.

Деятельностью канцлера Олафа Шольца удовлетворены лишь 29% избирателей. Главой МИДа Анналеной Бербок — 36%. Самый популярный политик действующей коалиции — глава Минобороны Борис Писториус (56%).

В июне социологические службы зафиксировали рост популярности правой партии «Альтернатива для Германии». Опрос Insa от 3 июня показал, что и АдГ, и СДПГ пользуются поддержкой 19% граждан, а ХДС — 27%. Партнеры социал-демократов по правящей коалиции «Зеленые» и свободные демократы (СвДП) получили 13 и 9%. У Левой партии — 5%. Показатель «Альтернативы» впервые достиг такого уровня за всю историю, что Insa проводит социологические опросы.

Ежемесячный опрос ARD-DeutschlandTrend подтвердил сравнявшуюся популярность АдГ и СДПГ (18%). Согласно его последним данным, 65% респондентов назвали главной причиной поддержки правых проблемы миграционной политики. На втором месте с 47% — политика в области энергетики и изменения климата, 43% назвали экономическую политику.