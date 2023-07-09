Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Guardian предупредила о риске сдачи территорий Киевом после наступления Политика, 12:44
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:39
Голод в Северной Корее: как живет самая тоталитарная экономика мира Pro, 12:27
В районе Керчи сбили крылатую ракету Политика, 12:20
Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до рекордно низкого уровня Политика, 12:18
В Сочи закрыли все пляжи из-за ливней, града и смерчей Общество, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 11:55
У Крымского моста образовалась очередь из более 500 машин Общество, 11:45
В Киеве заявили о планах сделать Украину «арсеналом свободного мира» Политика, 11:40
ЦИК признала выборы президента Узбекистана состоявшимися Политика, 11:21
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 11:09
Рогов сообщил о трех взрывах под Мелитополем Политика, 11:09
В какие страны есть прямые перелеты из России. Карта Политика, 11:00
Политика ,  
0 

Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до рекордно низкого уровня

Bild: рейтинг правящей в Германии коалиции упал до рекордно низкого уровня
Рекламные щиты&nbsp;с изображением Кристиана Линднера, Олафа Шольца и&nbsp;Анналены Бербок&nbsp;
Рекламные щиты с изображением Кристиана Линднера, Олафа Шольца и Анналены Бербок  (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Рейтинг правящей в Германии «светофорной» коалиции достиг самого низкого значения с момента ее прихода к власти в ноябре 2021 года. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на социологическую службу Insa.

В «светофорную» коалицию входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия.

Согласно данным опросов, работой правительства недовольны 70%. Деятельностью коалиции удовлетворительны лишь 23% респондентов.

Наиболее довольны работой кабмина сторонники «зеленых» (56%). Среди сторонников партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) удовлетворен только каждый второй.

Деятельностью канцлера Олафа Шольца удовлетворены лишь 29% избирателей. Главой МИДа Анналеной Бербок — 36%. Самый популярный политик действующей коалиции — глава Минобороны Борис Писториус (56%).

В июне социологические службы зафиксировали рост популярности правой партии «Альтернатива для Германии». Опрос Insa от 3 июня показал, что и АдГ, и СДПГ пользуются поддержкой 19% граждан, а ХДС — 27%. Партнеры социал-демократов по правящей коалиции «Зеленые» и свободные демократы (СвДП) получили 13 и 9%. У Левой партии — 5%. Показатель «Альтернативы» впервые достиг такого уровня за всю историю, что Insa проводит социологические опросы.

Читайте на РБК Pro
Начал с дедушкиных $800: как Тимур Турлов заработал состояние в $3,1 млрд
350 компаний готовятся запустить аэротакси. Кто станет лидером рынка
«Жизнь коротка, сходи за шоколадом»: Жан-Клод Ван Дамм — о питании
Голод в Северной Корее: как живет самая тоталитарная экономика мира

Ежемесячный опрос ARD-DeutschlandTrend подтвердил сравнявшуюся популярность АдГ и СДПГ (18%). Согласно его последним данным, 65% респондентов назвали главной причиной поддержки правых проблемы миграционной политики. На втором месте с 47% — политика в области энергетики и изменения климата, 43% назвали экономическую политику.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Германия Олаф Шольц СДПГ ФРГ соцопрос
Материалы по теме
Германия передала Украине бронетехнику и средства радиоэлектронной борьбы
Политика
ARD узнал о прослушке разговора Лукашенко и Пригожина разведкой Германии
Политика
МИД Германии выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter