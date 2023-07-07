МИД Германии призвал ЕС внедрить стратегию безопасности против России

Глава МИД Германии Бербок: Россия будет представлять угрозу для Европы в ближайшем будущем

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ЕС выработать стратегию безопасности против «России Путина», пояснив, что Москва останется угрозой европейскому континенту в ближайшем будущем

Анналена Бербок (Фото: Christoph Soeder / Reuters)

Россия в обозримом будущем останется угрозой миру и безопасности на европейском континенте, написала глава МИД Германии Анналена Бербок в статье для британской газеты The Guardian.

«Мы знаем, что в обозримом будущем Россия [под руководством] президента [Владимира] Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте и что мы должны организовать нашу общую систему безопасности против путинской России, а не совместно с ней», — написала она в материале.

Дипломат напомнила, что Германия вносит вклад в укрепление НАТО и наращивает военный потенциал с помощью «беспрецедентного пакета» в размере €100 млрд (ассигнования в созданный в конце февраля 2022 года фонд развития бундесвера, призванный сделать его крупнейшей армией в Западной Европе. — РБК), а также берет на себя обязательства по целевым расходам альянса на оборону.

Берлин, пишет Бербок, «с болью осознал», что безопасность означает не только защиту от войн и кризисов, но и от экономической уязвимости, поэтому решения о том, где покупать газ и нефть, имеют большое значение. Глава МИД Германии отметила, что если два года назад российское топливо составляло значительную долю немецкого энергопотребления, то сегодня эта доля упала до нуля.

«Мы готовимся не повторять прошлых ошибок. <...> Диверсификация — это инвестиция в безопасность», — подчеркнула Бербок.

Германия также укрепляет стратегические глобальные партнерства. Бербок отметила, что если мировое сообщество хочет, чтобы общие правила, основанные на Уставе ООН, управляли миром в будущем, то необходимо доказать их ценность, продвигая решения, которые отвечают потребностям партнеров, в том числе в вопросах безопасности.

В противном случае «вмешаются другие, которые не разделяют нашей твердой приверженности международному праву и правам человека», заключила немецкий министр.

В январе Бербок на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала союзников перестать спорить друг с другом, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте. В Германии также потребовали от Бербок разъяснений после слов о войне с Россией.

Официальный представитель МИД Германии объяснил, что глава ведомства, сказав о «войне против России», хотела подчеркнуть единство западных стран в вопросе поддержки Украины. Сама Бербок признала ошибкой свое заявление.