Роспотребнадзор назвал причину отравления подростков на Урале

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Причиной отравления десяти подростков в Свердловской области после употребления алкоголя стали не алкогольные напитки, а интоксикация, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области провели исследования алкогольной продукции, которую употребляли пострадавшие подростки, и выявили, что в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» есть незаявленный в составе краситель. При этом результаты напитков по показателям безопасности оказались удовлетворительными, заявили в ведомстве.

«Таким образом, причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», — сообщили в Роспотребнадзоре, добавив, что всех пострадавших выписали из больницы.

7 июля министерство здравоохранения Свердловской области сообщило, что десять подростков попали в больницу города Первоуральска с отравлением алкоголем. Их состояние оценивалось как удовлетворительное. По данным Следственного комитета, дети 2009–2010 года рождения пили алкоголь 6 июля на берегу местного пруда.

Алкоголь им купила 20-летняя девушка, позже ее задержала полиция. По данным МВД, девушка по просьбе несовершеннолетних купила около 20 бутылок напитка ESSA, три бутылки водки «Березка», а еще позже — бутылки коньяка, ликера и еще одну партию ESSA из семи бутылок. При этом «из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек», рассказал представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

В отношении родителей подростков планировали возбудить административные дела по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), задержанной девушке грозит ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции).