На Урале нашли девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям
Полиция нашла девушку, купившую алкоголь подросткам, которые им впоследствии отравились. Об этом сообщило ГУ МВД по Свердловской области.
«Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина. В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают», — рассказал представитель ведомства Валерий Горелых.
Он сказал, что девушка по просьбе несовершеннолетних купила в трех магазинах около 20 бутылок напитка ESSA, затем дополнительно приобрела три бутылки водки «Березка», а еще позже — бутылки коньяка, ликера и еще одну партию ESSA из семи бутылок. При этом, как уточнил Горелых, «из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек».
В отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей во содержанию и воспитанию несовершеннолетних), штраф по ней составляет от 100 до 500 руб. Екатерине, как сказал Горелых, грозит ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции), которая влечет наложение штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.
Утром министерство здравоохранения Свердловской области сообщило, что десять подростков попали в больницу города Первоуральска с отравлением алкоголем. Их состояние оценивается как удовлетворительное, «при полной нормализации состояния дети будут выписаны домой». По информации Следственного комитета, дети родились в 2009–2010 годах. Они пили алкоголь 6 июля на берегу местного пруда.