На Урале нашли девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям

Фото: МВД России по Свердловской области

Полиция нашла девушку, купившую алкоголь подросткам, которые им впоследствии отравились. Об этом сообщило ГУ МВД по Свердловской области.

«Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина. В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают», — рассказал представитель ведомства Валерий Горелых.

Он сказал, что девушка по просьбе несовершеннолетних купила в трех магазинах около 20 бутылок напитка ESSA, затем дополнительно приобрела три бутылки водки «Березка», а еще позже — бутылки коньяка, ликера и еще одну партию ESSA из семи бутылок. При этом, как уточнил Горелых, «из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек».

В отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей во содержанию и воспитанию несовершеннолетних), штраф по ней составляет от 100 до 500 руб. Екатерине, как сказал Горелых, грозит ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции), которая влечет наложение штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Утром министерство здравоохранения Свердловской области сообщило, что десять подростков попали в больницу города Первоуральска с отравлением алкоголем. Их состояние оценивается как удовлетворительное, «при полной нормализации состояния дети будут выписаны домой». По информации Следственного комитета, дети родились в 2009–2010 годах. Они пили алкоголь 6 июля на берегу местного пруда.