В Свердловской области десять подростков попали в больницу с отравлением алкоголем

В Первоуральске 10 подростков отравились алкоголем и попали в больницу

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Десять подростков попали в больницу города Первоуральска в Свердловской области с отравлением алкоголем, сообщило министерство здравоохранения региона.

«Состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния дети будут выписаны домой», — заявили в ведомстве.

Ранее издание Е1 со ссылкой на главу пресс-службы управления МВД по региону Валерия Горелых сообщало, что в больницу попали четверо детей. По данным издания, двое из них оказались в реанимации. Подросткам, предположительно, от 11 до 12 лет, уточняет портал.

В начале июня жители нескольких регионов России массово отравились алкогольным напитком марки «Мистер Сидр». Экспертиза выявила в нем примеси метанола и бутана. Число отравившихся превысило 100 человек, более 30 умерли, среди них был один ребенок.

По версии следствия, учредитель компании — производителя сидра приобрел спирт у предпринимателя Артема Айрапетяна, а тот в свою очередь купил его у Дмитрия Егорова, Алексея Егорова и сержанта полиции Ивана Гребенкина, которые украли спирт со складов МВД — он хранился там с 2012 года. Всех фигурантов дела, кроме Алексея Егорова (он находится в розыске), задержали и арестовали.