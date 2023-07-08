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МИД предупредил о выходе из-под контроля ситуации в Косово

МИД: ситуация в Косово выходит из-под контроля, просьба Сербии созвать СБ ООН своевременна
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Звечан, Косово (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

Предложение Сербии провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Косово своевременно, так как она выходит из-под контроля. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликовала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Россия встревожена «очередным витком эскалации насилия» в непризнанной республике, «налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово», заявила представитель российского МИДа. Захарова обвинила в этом ЕС, США и власти Косово.

«Полагаем, что инициатива президента Сербии своевременна и востребована. Разделяем высказанные им оценки текущей кризисной ситуации», — подчеркнула она, призвав опираться на международное право при урегулировании конфликта.

Ранее, 5 июля, Вучич встретился со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком в Белграде. Президент заявил ему, что сербское население Косово «подвергается самым жестоким пыткам и преследованиям за последние 15 лет». Вучич потребовал уважать права сербов в республике и обеспечивать их безопасность. Он также призвал международное сообщество «к более конкретному участию во всех этих вопросах».

Накануне Вучич сообщил в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что Сербия намерена запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН для защиты «жизней и свободы сербов» в Косово.

Вучич считает, что премьер Косова Альбин Курти планирует организовать нападение на сербов, как только Украина начнет проводить большие операции в рамках своего контрнаступления. Он неоднократно обвинял Курти в желании столкнуть сербов с силами KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово).

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Мария Захарова МИД Косово Сербия Совбез ООН Александр Вучич
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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