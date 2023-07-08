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Правительство выделило более ₽2,5 млрд на поддержку туризма в Крыму

Правительство выделило более ₽2,5 млрд на поддержку работников туриндустрии Крыма
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство направит ₽2,5 млрд на поддержку работников туристической отрасли в Крыму в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Средства направят на единовременные выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний из сферы туриндустрии, сказано в сообщении. «Для получения этих субсидий организации и индивидуальные предприниматели должны взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников до 1 октября 2023 года», — уточнили в пресс-службе.

Средства выделили из резервного фонда правительства. Решение было принято 6 июля на совещании кабинета министров.

Турпоток в Крым снижался на протяжении 2022 года, после того как аэропорт Симферополя и другие десять аэропортов на юге России были закрыты в конце февраля из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Закрытое авиасообщение и нехватка билетов на поезда уже летом повлияли на турпоток: в июне прошлого года отели Крыма были заполнены лишь наполовину. О снижении туристического потока в Крым говорил и глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в 2022 году количество туристов в регионе сократилось на треть по сравнению с рекордным 2021 годом (всего, по данным минкурортов региона, на полуострове в 2022 году отдохнуло 6,5 млн туристов).

Туристическая индустрия Крыма столкнулась с трудностями и в этом году, говорил РБК министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, подтверждая проблемы с логистикой из-за временного закрытия аэропорта Симферополя. После остановки авиасообщения пассажиропоток перераспределился в пользу автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, после начала спецоперации Крым и Севастополь несколько раз подвергались обстрелам и атакам дронов.

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Крымские отельеры и арендодатели на фоне проблем начали снижать цены на проживание, чтобы привлечь туристов. По состоянию на конец июня отели были загружены в среднем на 40%, отмечал Волченко. В некоторых из них, по его словам, скидки для постояльцев доходили до 30–40%. По данным платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, в мае и июне стоимость проживания в отелях на полуострове за сутки опустилась до минимума с 2019 года.

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Теги
Крым туризм субсидии туриндустрия
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