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Как цены в отелях Крыма упали до минимума за пять лет. Инфографика
Цены в отелях Крыма упали до 7675 руб. в начале июня
Цены на проживание в отелях в Крыму упали до минимума за пять лет. В мае они составляли 6466 руб., в июне — 7675 руб., следовало из данных платформы для гостиничного бизнеса TravelLine. В 2022 году эти цены составляли 8133 и 9146 руб. соответственно.
Сопоставимые с этим цены были только в 2019 году — тогда в мае они составляли 6285 руб., а в июне — 7105 руб. Как менялись цены на проживание на полуострове — в инфографике РБК.
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