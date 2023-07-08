Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за грозы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Московской области из-за непогоды без электричества остались 68 населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в трех городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — сказали в ведомстве.

При этом подмосковное управление МЧС сообщило около 06:00 мск, что отключение света 7 июля зафиксировали в 116 населенных пунктах. В ведомстве отмечали, что речь идет не о полном отключении электричества, и называли число домов, в которых пропал свет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Также из-за грозы в семи городских округах области упали 63 дерева. Повреждения получили 16 автомобилей и два балкона в Белозерске. Слабо закрепленные и крупные конструкции, по информации ведомства, в непогоду не падали.

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Вечером 7 июля в Московской области прошли сильные ливни. В регионе, по прогнозам синоптиков, должно было выпасть до трети месячной нормы осадков. Сильнее всего пострадал от непогоды городской округ Коломна. В самой Коломне вода затопила несколько улиц и привокзальную площадь, от удара молнии пострадала женщина. Кроме того, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, сильно пострадали города Красногорск и Орехово-Зуево.

Как уточнил в телеграм-канале вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, в десяти из 19 населенных пунктов городского округа Коломна, где пропадал свет, восстановили подачу электроэнергии. Сейчас без света там остаются 2,7 тыс. жителей. Специалисты наладят электроснабжение к 15:00 мск, пообещал Хромушин.

Региональное управление МЧС прогнозирует дожди с грозами в течение дня 8 июля. В ведомстве ожидают, что порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение.