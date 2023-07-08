Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за грозы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 13:54
В Анапе закрыли пляжи из-за шторма Общество, 13:48
Литва перекрыла движение на КПП «Мядининкай» на границе с Белоруссией Политика, 13:38
МИД Франции отверг обвинения ООН о расизме в рядах полиции Политика, 13:37
Тренер ЦСКА подтвердил переход одного из лидеров клуба в «Спартак» Спорт, 13:35
Правительство выделило более ₽2,5 млрд на поддержку туризма в Крыму Общество, 13:28
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 13:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В США сообщили о переговорах с Россией по поводу обмена Гершковича Политика, 13:05
Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за грозы Общество, 13:01
Финалист двух турниров «Большого шлема» возобновил карьеру в 37 лет Спорт, 12:57
Киев назвал пять принципов использования кассетных боеприпасов Политика, 12:54
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:39
В США расследуют покупку земли на $1 млрд вокруг базы ВВС в Калифорнии Политика, 12:34
В Москве строитель упал в котлован с 17-го этажа и погиб Общество, 12:27
Общество ,  
0 

Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за грозы

МЧС: отключение света после грозы зафиксировали в 68 населенных пунктах Подмосковья
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Московской области из-за непогоды без электричества остались 68 населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в трех городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — сказали в ведомстве.

При этом подмосковное управление МЧС сообщило около 06:00 мск, что отключение света 7 июля зафиксировали в 116 населенных пунктах. В ведомстве отмечали, что речь идет не о полном отключении электричества, и называли число домов, в которых пропал свет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Также из-за грозы в семи городских округах области упали 63 дерева. Повреждения получили 16 автомобилей и два балкона в Белозерске. Слабо закрепленные и крупные конструкции, по информации ведомства, в непогоду не падали.

Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за грозы
Video

Читайте на РБК Pro
«Лихие 90-е в США»: какие ошибки прошлого мешают Walmart обойти Amazon
Муж постоянно в компьютерных играх. Как сохранить отношения
«Жизнь коротка, сходи за шоколадом»: Жан-Клод Ван Дамм — о питании
Что делать, если ребенок не знает, куда поступать после школы

Вечером 7 июля в Московской области прошли сильные ливни. В регионе, по прогнозам синоптиков, должно было выпасть до трети месячной нормы осадков. Сильнее всего пострадал от непогоды городской округ Коломна. В самой Коломне вода затопила несколько улиц и привокзальную площадь, от удара молнии пострадала женщина. Кроме того, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, сильно пострадали города Красногорск и Орехово-Зуево.

Как уточнил в телеграм-канале вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, в десяти из 19 населенных пунктов городского округа Коломна, где пропадал свет, восстановили подачу электроэнергии. Сейчас без света там остаются 2,7 тыс. жителей. Специалисты наладят электроснабжение к 15:00 мск, пообещал Хромушин.

Региональное управление МЧС прогнозирует дожди с грозами в течение дня 8 июля. В ведомстве ожидают, что порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Московская область МЧС гроза отключение электричества
Материалы по теме
Последствия сильных ливней в Подмосковье. Видео
Общество
В Коломне молния ударила по спасающимся от грозы людям. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter