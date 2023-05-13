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Рабочий погиб при обрушении перекрытий в усадьбе в центре Москвы
В центре Москвы в торговом доме А.Г. Хаджи-Консты обрушились перекрытия, погиб рабочий
В центре Москвы в усадьбе «Торговый дом А.Г. Хаджи-Консты» обрушились перекрытия, в результате один рабочий погиб, еще один пострадал, об этом сообщают ТАСС со ссылкой на экстренные службы, а также РЕН ТВ.
Усадьба, расположенная по адресу: Большой Черкасский переулок, дом 4, строение 1, находится на реконструкции. Перекрытия рухнули на втором этаже, площадь обращения составляет 35 кв. м.
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