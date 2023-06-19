В центре Москвы произошел пожар на стройке

Напротив дома 14 на Новосущевской улице в центре Москвы загорелось строящееся здание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«Происходит возгорание на территории строительной площадки в одноэтажном строящемся здании. Что именно горит и площадь пожара уточняются. На месте организован штаб пожаротушения», — сообщили в управлении. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

Позже в МЧС уточнили, что в 22:33 мск пожар был локализован на площади 50 кв. м, а через минуту полностью потушен.

Также о пожаре сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, возгорание началось на цокольном этаже, горит утеплитель. С места происшествия были спасены шесть человек, на месте продолжают работать спасатели.

Днем 19 июня в Москве произошел пожар на Рязанском проспекте — загорелось четырехэтажное реконструируемое здание. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находятся офисы компаний «Мет-Фасад» и «Мослазер», а также редакция издательства «Спутник+». Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что загорелось складское помещение завода, которое находится не реконструкции. В 11:24 пожар был локализован на площади 100 кв. м.