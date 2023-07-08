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На Украине завели более 1,3 тыс. дел о госизмене с начала боевых действий

ГБР Украины: с 24 февраля прошлого года в стране возбудили более 1,3 тыс. дел о госизмене

С начала российской военной операции на Украине возбудили 1677 уголовных дел по статьям о преступлениях против государственной безопасности, из них 1 315 дел было заведено по статье о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Госизмена (ст. 111 УК Украины) считается особо тяжким преступлением на Украине и наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет. Также виновным может грозить конфискация имущества. Граждане, которые не совершат никаких действий «во исполнение преступного задания иностранного государства» и сообщат о нем властям, освобождаются от уголовной ответственности.

При этом в начале марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в Уголовный кодекс страны, которыми ужесточил наказание за госизмену в условиях военного положения (действует на Украине с начала спецоперации). За преступления, совершенные в этот период, виновным может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.

Еще 286 дел завели по статье о коллаборационизме (ст. 111-1 УК Украины). Эта статья начала действовать в марте 2022 года. По ней предусмотрено наказание в том числе за призывы к сотрудничеству с Россией и за занятие государственных должностей на территориях, которые Украина считает оккупированными. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Также 23 уголовных дела было возбуждено в отношении «пособников государству-агрессору» (ст. 111.2 УК Украины), заявили в ведомстве. Виновным, согласно УК Украины, грозит до 12 лет тюрьмы.

Российская ФСБ также регулярно сообщает о возбуждении дел по статье о госизмене (Ст. 275 УК). В апреле президент России Владимир Путин ужесточил наказание по этой статье и ввел возможность назначать пожизненное. Эта статья, как правило, применяется в отношении граждан России. В отношении иностранцев по схожему составу преступления в основном заводят дела о шпионаже (ст. 276 УК, до 20 лет лишения свободы).

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