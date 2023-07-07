МЧС отправило вертолет на поиски пропавших в Бурятии туристов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 100,72 (+2,3) Инвестиции, 06 июл, 16:18 Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 92,57 (+2,23) Инвестиции, 06 июл, 16:18
Китайское госиздание заявило о недостоверности исследования Goldman Sachs Инвестиции, 10:25
Один из лучших игроков в истории НБА перешел в «Голден Стэйт» Спорт, 10:23
ТАСС сообщил о проверке компании Mars на финансирование ВСУ Бизнес, 10:14
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом предложения жилья Недвижимость, 10:12
Выросло число погибших при разрушении Каховской ГЭС Общество, 10:10
ФСБ заявила о задержании диверсанта, подорвавшего железную дорогу в Крыму Политика, 10:08
Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» Бизнес, 10:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Bloomberg узнал об увольнениях сразу нескольких топ-менеджеров Binance Крипто, 10:01
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:55
Число погибших после взрыва во Львове увеличилось до 10 человек Политика, 09:37
«Спартак» назначил исполнительным директором менеджера из клуба КХЛ Спорт, 09:36
«Возможности больше, чем вы думаете»: когда аэротакси станут реальностью Pro, 09:35
МЧС отправило вертолет на поиски пропавших в Бурятии туристов Общество, 09:31
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 09:09
Общество ,  
0 

МЧС отправило вертолет на поиски пропавших в Бурятии туристов

Спасатели нашли двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии
Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия
Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия

МЧС отправило вертолет Ми-8 на поиски пяти туристов, пропавших в Кабанском районе Бурятии во время сплава по реке Снежная на катамаранах, сообщает пресс-служба ведомства. Двоих уже удалось найти, пишет «РБК Новосибирск».

Туристы пропали 6 июля: катамараны, на которых они сплавлялись по реке, перевернулись. Всего в составе группы было восемь человек. Выбраться на берег смогли только трое, остальных унесло течением.

Сотрудники МЧС начали поисково-спасательную операцию, она продолжалась до поздней ночи. Утром поиски возобновились. Спасатели выдвинулись к реке Снежная с Теплых озер. В спасательной операции участвуют 14 человек и пять единиц техники.

Около 13:34 по местному времени (8:34 мск) в МЧС сообщили, что спасателям удалось установить местонахождение двоих из пяти пропавших туристов. Мужчины услышали вертолет и выстрелили в воздух сигнальной ракетой. Спасательный отряд отправился к ним пешком.

Третий турист, по информации МЧС, добрался до зимовья (помещение для зимовки) и вышел на связь со спасателями, сейчас его ищут.

Группа туристов была зарегистрирована, а ее члены имели необходимую экипировку в соответствии с требованиями безопасности, отметили в МЧС. Все участники группы во время сплава были в спасательных жилетах.

Читайте на РБК Pro
Рынок акций Зимбабве вырос на 800%. Что это говорит об экономике страны
Зарплата 500 тыс. руб. плюс: кому и за что в России столько платят
Начал с дедушкиных $800: как Тимур Турлов заработал состояние в $3,1 млрд
Амбициозный план: как мидл-менеджеру занять топовую позицию

Река Снежная течет по тайге, на ней много порогов, завалов и водоворотов при сильном течении, добавили в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

Как правило, в случае исчезновения человека Следственный комитет возбуждает дела об убийстве (ст. 105 УК). Однако в исключительных случаях их заводят по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), поясняли в СК.

Теги
МЧС Бурятия туристы Вертолет Ми-8
Материалы по теме
Туристы из Краснодарского края пропали в горах Карачаево-Черкесии
Общество
В Кузбассе трое детей пропали на спуске с пика Поднебесный
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter