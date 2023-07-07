МЧС отправило вертолет на поиски пропавших в Бурятии туристов

Спасатели нашли двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии

Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия

МЧС отправило вертолет Ми-8 на поиски пяти туристов, пропавших в Кабанском районе Бурятии во время сплава по реке Снежная на катамаранах, сообщает пресс-служба ведомства. Двоих уже удалось найти, пишет «РБК Новосибирск».

Туристы пропали 6 июля: катамараны, на которых они сплавлялись по реке, перевернулись. Всего в составе группы было восемь человек. Выбраться на берег смогли только трое, остальных унесло течением.

Сотрудники МЧС начали поисково-спасательную операцию, она продолжалась до поздней ночи. Утром поиски возобновились. Спасатели выдвинулись к реке Снежная с Теплых озер. В спасательной операции участвуют 14 человек и пять единиц техники.

Около 13:34 по местному времени (8:34 мск) в МЧС сообщили, что спасателям удалось установить местонахождение двоих из пяти пропавших туристов. Мужчины услышали вертолет и выстрелили в воздух сигнальной ракетой. Спасательный отряд отправился к ним пешком.

Третий турист, по информации МЧС, добрался до зимовья (помещение для зимовки) и вышел на связь со спасателями, сейчас его ищут.

Группа туристов была зарегистрирована, а ее члены имели необходимую экипировку в соответствии с требованиями безопасности, отметили в МЧС. Все участники группы во время сплава были в спасательных жилетах.

Река Снежная течет по тайге, на ней много порогов, завалов и водоворотов при сильном течении, добавили в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.

Как правило, в случае исчезновения человека Следственный комитет возбуждает дела об убийстве (ст. 105 УК). Однако в исключительных случаях их заводят по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), поясняли в СК.