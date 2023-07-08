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Посол Мексики заявил о ее готовности восстановить авиасообщение с Россией

Посол: Мексика открыта к возобновлению авиасообщения с Россией, но есть сложности

Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно. Об этом заявил посол страны Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью «РИА Новости».

«Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно», — сказал он.

Дипломат рассказал, что с мексиканской стороной связались представители аэропорта «Внуково». Они предложили совершать полеты через Северный полюс. Для таких полетов необходимы дальнемагистральные самолеты, которые имеются только у крупных авиакомпаний. Однако партнеры этих компаний, как правило, находятся в странах, которые ввели санкции против России.

Авиасообщение между двумя странами прервалось в начале прошлого года, когда Евросоюз запретил российским самолетам, в том числе частным, летать над своей территорией.

«Раньше было 27 полетов каждый месяц из России в Мексику. А сейчас только непрямые полеты — через Стамбул, ОАЭ. К тому же стоимость билетов выросла», — добавил посол.

В начале июля Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой. 1 июля Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») вылетел из аэропорта Шереметьево в Варадеро.

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