Посол Мексики заявил о ее готовности восстановить авиасообщение с Россией
Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно. Об этом заявил посол страны Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью «РИА Новости».
«Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно», — сказал он.
Дипломат рассказал, что с мексиканской стороной связались представители аэропорта «Внуково». Они предложили совершать полеты через Северный полюс. Для таких полетов необходимы дальнемагистральные самолеты, которые имеются только у крупных авиакомпаний. Однако партнеры этих компаний, как правило, находятся в странах, которые ввели санкции против России.
Авиасообщение между двумя странами прервалось в начале прошлого года, когда Евросоюз запретил российским самолетам, в том числе частным, летать над своей территорией.
«Раньше было 27 полетов каждый месяц из России в Мексику. А сейчас только непрямые полеты — через Стамбул, ОАЭ. К тому же стоимость билетов выросла», — добавил посол.
В начале июля Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой. 1 июля Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») вылетел из аэропорта Шереметьево в Варадеро.
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