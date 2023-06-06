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Между Сахалином и Китаем возобновили прямое авиасообщение

Между Сахалином и Китаем возобновили прямое авиасообщение после трехлетнего перерыва

Возобновилось прямое авиасообщение между Сахалином и Китаем — первый авиарейс после трехлетнего перерыва вылетел из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что из России в Китай вылетели первые 65 пассажиров. Он назвал это «долгожданным событием». Лимаренко отметил, что возобновление прямого авиасообщения позволит расширить сотрудничество между нашими странами.

«Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы китайский бизнес подключился к сахалинским нефтегазовым проектам в качестве покупателя готовой продукции и поставщика технологических решений. Также большие перспективы имеет сотрудничество в транспортной сфере, строительстве, лесопереработке и сельском хозяйстве», — написал губернатор.

Авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Рейсы с Сахалина в Китай выполняет авиакомпания «Аврора». Полеты в Харбин будут осуществляться в период с 6 июня по 24 октября 2023 года по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400. Если возникнет необходимость, авиакомпания поставит самолет большей вместимости, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко, передает SakhalinMedia.

Теги
Китай Сахалин авиасообщение Валерий Лимаренко
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