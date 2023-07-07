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Синоптик рассказал о рекордно теплой «тропической» ночи в Москве

Синоптик «Фобоса» Леус: минимальная температура в Москве ночью побила рекорд 1954 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минимальная температура в Москве в ночь на 7 июля была рекордно высокой и составила плюс 21,8 градуса. Это рекорд с 1954 года, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ночь на 7 июля, по словам синоптика, никогда не была такой теплой за всю историю наблюдений. Минимальная температура на метеостанции ВДНХ была выше показателей 1954 года на 0,7 градуса.

«Последние дни жители столичного региона жаловались не столько на жаркую погоду, сколько на духоту, это было связано с тем, что в центр Русской равнины пришел тропический воздух, очень теплый и влажный. Сегодняшняя плотная облачность в столичном регионе и Подмосковье и очень теплый воздух привели к тому, что прошедшая ночь стала самой теплой ночью 7 июля, которая наблюдалась за всю историю метеонаблюдений: преобладающая температура в Подмосковье была от плюс 18 градусов до плюс 21 градуса, в Москве было еще теплее, потому что такой большой город, как Москва, является островом тепла: машины, здания накапливают тепло в течение дня и отдают тепло в течение ночи, и это делает город еще теплее», — рассказала РБК ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская. По ее словам, в Москве температура была плюс 21,2 градуса, в Тушино, на опорной главной метеостанции ВДНХ было плюс 21,8 градуса, в центре города на Балчуге было плюс 21,8 градуса.

К 11:00–12:00 мск, по информации «Фобоса», в Москве должна начаться гроза с дождем. В течение дня в Москве будет облачно, местами также пройдут кратковременные дожди. В отдельных местах может выпасть град, предупредил Леус.

Температура воздуха в городе составит от плюс 27 градусов до плюс 29 градусов, в Московской области он прогреется до плюс 25–30 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 3–8 м/с.

На следующий день, 8 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до плюс 21–23 градусов, заключил синоптик.

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«Сегодня и завтра столичный регион будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, прогремят грозы, пройдут ливни местами, сегодня воздух прогреется до плюс 27–29 градусов, а завтра уже будет гораздо прохладнее, в Москве — плюс 21–23 градуса, по области — от плюс 19 градусов до плюс 24 градусов», — сообщила РБК ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская. 

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