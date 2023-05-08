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В Подмосковье температура побила рекордный для мая минимум

В Коломне и Можайске Московской области температура упала ниже рекордного минимума для мая
Можайск
Можайск (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

В подмосковных Коломне и Можайске были обновлены суточные рекорды минимальной температуры воздуха. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Коломне воздух составил минус 3,1, что на 2,5 градуса ниже, чем было в этот день в 1999 году. В Можайске новый рекорд составляет минус 4,2 — это на 1,8 градуса ниже достижений 70-летней давности», — рассказал он.

При этом в столице рекорд установлен не был.

Как рассказал Синенков, температура воздуха в столичном регионе будет повышаться постепенно. На 8 мая синоптики прогнозировали температуру воздуха в 10-12 градусов (по факту она составила 10,5), а уже 9 мая воздух прогреется до 14-16 градусов. На выходных температура воздуха в столичном регионе может составить 22 градуса.

«В последствии в ночные часы температура будет опускаться до значений плюс 3-5 градусов, а в субботу и воскресенье плюс 7 — плюс 9 градусов», — заявил Синенков.

Ранее синоптики говорили, что в День Победы под утро будет от минус 2 до плюс 3 градусов. После полудня воздух прогреется до плюс 11–16, дождя не будет.

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