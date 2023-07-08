ФТС пресекла попытку незаконного вывоза в Казахстан тигрят и львят

Федеральная таможенная служба пресекла попытку перевезти в Казахстан четырех трехмесячных тигрят и львят. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Четверых детенышей заметили при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек Астраханской области. Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто. Разрешительных документов у него не было», — говорится в сообщении.

Мужчина купил зверят в Чечне. Он планировал продать их в частный зоопарк в Казахстане. Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце мая на границе с Казахстаном таможенники из Алтайского края нашли более 27 тыс. наборов конструктора LEGO. Они привозились из Казахстана. Экспертиза подтвердила, что конструктор поддельный. Стоимость изъятой партии в ФТС оценили более чем в 25 млн руб.