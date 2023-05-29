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Таможенники остановили на границе с Казахстаном фуру с поддельными Lego

Таможенники предотвратили ввоз из Казахстана 27 тыс. поддельных наборов Lego
Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники Алтайского края нашли более 27 тыс. поддельных наборов конструктора LEGO в прибывшей из Казахстана фуре. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Автомобиль остановили в районе пункта пропуска Веселоярск. В нем помимо игрушек были посуда и бытовая техника.

Таможенники нашли в грузовике наборы LEGO из серий Ninjago, Minecraft, Marvel и Star Wars с признаками контрафактных. Экспертиза подтвердила, что конструктор поддельный. Стоимость изъятой партии в ФТС оценили более чем в 25 млн руб.

Датская компания LEGO приостановила ввоз продукции в Россию после начала военной операции на Украине. Позже производитель решил полностью прекратить деятельность в России. В июле прошлого года Минпромторг добавил конструкторы LEGO в список товаров для параллельного импорта.

В мае ФТС назвала LEGO одним из самых подделываемых брендов игрушек наряду с Barbie, L.O.L. Surprise! и «Машей и Медведем».

Теги
новости Lego Казахстан ФТС

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