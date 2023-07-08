США заявили об отсутствии угроз из-за инцидента с кокаином в Белом доме

Обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности США. Об этом в ходе брифинга заявил советник президента США Джейк Салливан.

«На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности», — заявил Салливан, говоря об инциденте с кокаином. Он также рассказал, что в Белом доме действует «строгая политика в отношении тестирования на наркотики и относительно употребления наркотиков».

В случае, если выясниться, что кокаин был оставлен кем-то из сотрудников Белого дома, будут приняты необходимые меры, заверил Джей Салливан.

Белый порошок был обнаружен 2 июля в камере хранения для мобильных телефонов, которая находится в западном крыле Белого дома. Его нашел сотрудник Секретной службы. После этого часть здания эвакуировали, меры безопасности в Белом доме были временно усилены. Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин. Началось расследование.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что во время инцидента президента США Джо Байдена с семьей не было в Вашингтоне. Они находились в резиденции в Кэмп-Дэвид.

Источник Politico, близкий к расследованию, заявил, что установить личность принесшего наркотик в Белый дом «будет очень трудно», так как в том месте, где его нашли, «постоянно ходят люди».