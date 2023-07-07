На востоке Москвы нашли похожий на гранату предмет
В Москве обнаружили похожий на гранату предмет в Восточном административном округе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT и телеканал «360». Он был найден рядом с Ивановским отстойником.
«Это предмет с очень сильной коррозией, если это боеприпас, то времен Великой Отечественной войны. В таких случаях предмет забирают сотрудники военной комендатуры для уничтожения. Наши сотрудники сейчас обеспечивают охрану общественного порядка», — рассказали РБК в пресс-службе управления.
11 мая похожий на боеприпас предмет обнаружили в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы. По словам собеседника «РИА Новости», находка лежала примерно в 30 м от забора ТЭЦ.
5 апреля в мусорном контейнере возле торгового центра «Парк Хаус» в Отрадном на севере Москвы обнаружили более 20 корпусов от гранат. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что 20 гранат и гильзы от патронов калибра 5,45 мм увидел в контейнере прохожий, сообщивший о них в полицию. Гранаты оказались без запала.
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