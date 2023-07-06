Число заболевших менингитом в Свердловской области выросло до восьми

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Число заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников распределительного центра Ozon в Свердловской области выросло до восьми, сообщает Роспотребнадзор по региону.

Два человека умерли. «Проводится вакцинация по эпидемическим показаниям: на текущий момент прививки получили порядка 400 человек», — говорится в сообщении. На территории распределительного центра организован медицинский пост. Сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, проходят антибиотикопрофилактику.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon 5 июля. Сотрудники управления приняли меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания.

Менингит — инфекционное воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга, сопровождающееся интоксикацией, лихорадкой, измененным состоянием сознания и чувствительностью к свету или звуку. Менингококк распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку только на близком расстоянии и при плотном контакте.

Телеграм-канал Baza сообщал, что умерли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Один из них поступил в больницу еще 25 июня, но на следующий день скончался. Второго сотрудника госпитализировали 1 июля — он умер в тот же день.



