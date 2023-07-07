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Союз туриндустрии оценил заполненность Анапы туристами почти на 100%

Вице-президент РСТ Горин: туристы заполнили Анапу почти на 100%
Фото: Артур Лебедев / ТАСС
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Город-курорт Анапа в Краснодарском крае почти на 100% заполнен туристами. Об этом сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«По Анапе надо учитывать, что это 140 км пляжей, если учитывать все побережье. И когда на определенных пляжах в определенные дни действительно возникает такая загруженность, это говорит о большой популярности курорта в целом. <...> То, что Краснодарский край загружен под 100%, говорит о популярности, относительной транспортной доступности и наличии инфраструктуры», — объяснил Горин.

По словам вице-президента РСТ, на пляжах, которые относятся к отелям и санаториям, ситуация с заполняемостью проще. «Неслучайно есть проект «Новая Анапа», который сейчас финансируется и будет реализовываться», — добавил Горин.

Создание «Новой Анапы» поддержал президент Владимир Путин. Это курорт, который будет построен в районе станицы Благовещенской на общей территории 1,6 тыс. га. Мэр Анапы Василий Швец заявил, что новое место отдыха «принесет много положительных перемен и для жителей, и для территории в целом».

5 июля телеграм-каналы Baza и SHOT опубликовали видео, снятые, по их утверждению, на пляжах в окрестностях Анапы. На кадрах видны большие толпы отдыхающих — как в море, так и на побережье, многие загорали, стоя в воде. Часть роликов была снята на пляже в курортном поселке Витязево. В пресс-службе администрации Анапы после этого заявили, что в городе нет проблем с местами на пляжах и пространства хватает всем отдыхающим. «Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. <...> Места хватит всем», — заверили власти.

«РИА Новости» со ссылкой на администрацию города уточняло, что по состоянию на 3 июля на курорте находились 155 тыс. человек, средняя заполняемость мест размещения превышала 90%.

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