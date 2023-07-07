Президент Ниинистё назвал бесполезным уход финских компаний из России

Уход всех финских компаний с российского рынка не дал результата, заявил в интервью газете Le Monde президент страны Саули Ниинистё.

«Что касается санкций, ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом», — сказал он (цитата по ТАСС).

В интервью Le Monde Ниинистё также высказался о вступлении Финляндии в НАТО. «Финны чувствуют значительное облегчение. Они чувствуют себя намного безопаснее», — сказал он.

Финляндия решила вступить в НАТО после начала российской военной операции на Украине. Одновременно с финскими властями заявку на присоединение к альянсу подала Швеция. Против вступления стран в НАТО выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После этого Хельсинки, Стокгольм и Анкара начали переговоры об устранении разногласий. В конце июня страны подписали трехсторонний меморандум из десяти пунктов, по которому Стокгольм и Хельсинки взяли на себя ряд обязательств по обеспечению гарантий безопасности Турции, а также по снятию с нее эмбарго на поставки вооружений.

В январе 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит вступление Швеции в альянс после того, как лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран у турецкого посольства. В апреле Турция ратифицировала заявку Финляндии отдельно от Швеции и та стала членом НАТО.