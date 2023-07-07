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Лесные пожары и наводнения ,  
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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тыс. гектаров

В Хабаровском крае тушат 56 очагов лесных пожаров на площади в 54 тыс. гектаров

За последние сутки площадь пожаров в Хабаровском крае выросла на 8,4 тыс. гектаров — с 45,8 тыс. до 54 тыс. гектаров, сообщило министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона в своем телеграм-канале.

В регионе зафиксировали 56 очагов лесных пожаров. Одно возгорание (на площади 185 гектаров) локализовали, четыре (на общей площади в 254 гектара) ликвидировали. Всего в тушении пожаров задействованы 255 человек, семь единиц техники и десять воздушных судов.

Ранее в министерстве отмечали, что все очаги пожаров расположены в труднодоступных местах: в Охотском, Аяно-Майском и Николаевском районах. Причиной возгораний в ведомстве назвали непрекращающиеся летние грозы.

«Пока мы видим тенденцию к увеличению числа возгораний. <...> В северные районы, где бушуют пожары, дополнительно направлены специалисты из других регионов страны», — говорил заместитель министра, начальник управления сохранения лесов министерства Константин Кузнецов.

С 30 июня в регионе действует режим ЧС. Кроме того, до 19 июля гражданам запрещено посещать леса.

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