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Путин поручил обсудить уголовную ответственность за поджог травы и леса

Путин поручил изучить вопрос об уголовной ответственности за поджог травы до 1 августа
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа изучить вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой травы и леса вне зависимости от ущерба. Перечень поручений по итогам совещания с правительством размещен на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен выступить с докладом до 1 августа.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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