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Минздрав оценил состояние заболевших менингитом сотрудников Ozon

Минздрав: состояние заболевших менингитом сотрудников Ozon в Екатеринбурге нормальное
Сысертская ЦРБ
Сысертская ЦРБ (Фото: crb-sysert.ru)

Состояние шестерых госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников интернет-магазина Ozon в Екатеринбурге удовлетворительное. Об этом сообщил Минздрав по Свердловской области в своем телеграм-канале.

Заболевшие находятся в Сысертской центральной районной больнице. «Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований», — уточнили в ведомстве.

5 июля региональное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon. В компании приняли меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания. В ходе эпидемиологического расследования были найдены границы очагов по местам проживания и работы зараженных, а также установлены контактные лица. Других сотрудников начали вакцинировать.

Днем 6 июля двое заболевших сотрудников Ozon умерли. Телеграм-канал Baza сообщал, что умершие — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина, у которых было «молниеносное течение инфекции». Девушка попала в больницу еще 25 июня, но на следующий день умерла, а мужчину госпитализировали 1 июля, и он умер в тот же день.

Менингит — инфекционное воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга, сопровождающееся интоксикацией, лихорадкой, измененным состоянием сознания и чувствительностью к свету или звуку. Менингококк распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку только на близком расстоянии и при плотном контакте.

Теги
Минздрав Екатеринбург OZON менингит
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