В Москве рабочего насмерть зажало лифтом

Во время ремонта лифта в жилом доме в Москве рабочего зажало насмерть

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В жилом доме на улице Михневская на юге Москвы во время ремонта лифта рабочего зажало насмерть. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В результате 39-летний сотрудник коммерческой субподрядной организации скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства. Ход проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

22 июня в Воскресенске лифт с двумя людьми внутри рухнул с пятого этажа в одной из многоэтажек. Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году.