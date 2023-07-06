В Москве рабочего насмерть зажало лифтом
В жилом доме на улице Михневская на юге Москвы во время ремонта лифта рабочего зажало насмерть. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«В результате 39-летний сотрудник коммерческой субподрядной организации скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства. Ход проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.
22 июня в Воскресенске лифт с двумя людьми внутри рухнул с пятого этажа в одной из многоэтажек. Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году.