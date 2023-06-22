Два человека пострадали при падении лифта в жилом доме в Воскресенске

В Подмосковье лифт с двумя людьми рухнул с пятого этажа

Фото: Прокуратура Московской области

В одной из многоэтажек подмосковного Воскресенска упал лифт, пострадали два человека, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области.

MSK1.ru со ссылкой на МЧС пишет, что лифт рухнул с пятого этажа. ЧП произошло на улице Хрипунова, 3.

Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Начата доследственная проверка, сообщили в СК.

В прокуратуре уточнили, что двое пострадавших в момент обрушения находились в кабине. Многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ, а лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году, добавили в ведомстве.